Нацполиция заявила о задержании группы людей, планировавшей массовые беспорядки на территории Украины

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31.01.2022, 1:19, Новости дня
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Других деталей правоохранители не раскрыли, но анонсировали брифинг по поводу задержания с участием министра внутренних дел Дениса Монастырского и главы Нацполиции Игоря Клименко. Он назначен на 10.00 в понедельник, 31 января.

Контекст:

Возможно, сообщение полиции связано с заявлением президента Владимира Зеленского о том, что в стране планировался государственный переворот. Об этом Зеленский объявил 26 ноября в ходе пресс-марафона, который транслировался в прямом эфире. По его словам, переворот планировался на первые числа декабря и должен был стать “подставой бизнесмена Рината Ахметова”, которого “втягивают в войну против государства Украина”.

Ахметов обвинения Зеленского назвал “сплошной ложью”. “Моя позиция была и будет однозначная: независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают”, – подчеркнул он.

СБУ 29 ноября объявила об открытии уголовного производства о “подготовке отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти”. Деталей о нем не сообщали.

Доказательств подготовки переворота за это время власти Украины не обнародовали, но экс-глава МВД Арсен Аваков сообщил, что после слов Зеленского за два часа акции всех украинских компаний на Лондонской бирже упали.

Заместитель Арахамии во фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук считает, что госпереворот не состоялся в связи с тем, что глава государства “сыграл на опережение”. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает: заявление Зеленского, что он владеет информацией о готовящемся госперевороте, позволило предотвратить его.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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