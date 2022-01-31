 

Блинкен и Лавров могут провести новые переговоры на следующей неделе – Нуланд

31.01.2022, 1:19, Новости дня
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“Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров, вероятно, поговорят на следующей неделе”, – сказала Нуланд.

Она отметила, что США видят признаки заинтересованности России в обсуждении предложений, представленных США.

При этом в Госдепартаменте США по-прежнему считают, что президент РФ Владимир Путин все еще не решил окончательно, что он будет делать дальше, но “оставил для себя все варианты”.

На вопрос, видны ли какие-то признаки деэскалации, Нуланд подчеркнула, что Россия, напротив, стянула к украинской границе еще больше войск.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

17 декабря 2021 года на фоне наращивания войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

26 января стало известно, что США передали России письменный ответ на требования по “гарантиям безопасности”. Ранее в Госдепе заверяли, что в этот ответ будет включено мнение Украины. Сам документ официально не публиковался.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг 26 января заявил, что НАТО не собирается идти на уступки в вопросе того, кого принимать в Альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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