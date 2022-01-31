“У Америки гораздо лучшая разведка, чем у Украины”. Аслунд заявил, что Украина “должна быть благодарна” США за поддержку. Видео

По словам Аслунда, Украина должна быть благодарна американским властям за поддержку.

“Я думаю, что [президент США Джо] Байден и госсекретарь [США Энтони] Блинкен прекрасно понимают обстановку, и я считаю, это отлично, что они уделяют столько внимания Украине и очень ее поддерживают. Украина должна быть благодарна за это”, – сказал экономист.

Аслунд назвал “странным” выступление Зеленского на пресс-конференции перед иностранными СМИ, где он, в частности, говорил о том, что главы ведущих государств сеют панику своими “недипломатическими” заявлениями о вторжении России и наносят ущерб экономике Украины. Он убежден: у США есть основания для таких заявлений.

“Выступление Зеленского несколько странное. Нельзя так сильно критиковать главную поддержку страны в такой критический момент. Можно сказать, что все не так плохо, что “и мы, и вы не считаем, что атака обязательно произойдет” – так можно было бы сказать. Но не жестко критиковать США, особенно так, как это сделал президент. Я думаю, это вредно. У Америки гораздо лучшая разведка относительно того, что происходит в России, чем у Украины”, – подчеркнул Аслунд.

ВИДЕОВидео: Espreso.TV / YouTube

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В Пентагоне сообщили 24 января, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию. Глава Минобороны Украины Алексей Резников в тот же день заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

27 января в Пентагоне сообщили, что за последние 24 часа увеличилось наращивание Россией войск на российско-украинской границе. К 28 января, по информации Резникова, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

Зеленский на пресс-конференции иностранным СМИ 28 января заявил, что мировые лидеры сеют панику своими заявлениями о вторжении России в Украину, чем наносят ущерб экономике страны. В распространении панических настроений среди населения Украины и в недружественном отношении обвинил США и глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

В Белом доме заявили, что Зеленский, “приуменьшая риск вторжения РФ, просит оружия на сотни миллионов долларов для защиты от него”.

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