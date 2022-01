Надаль завоевал рекордный 21-й титул на турнире Большого шлема, выиграв у россиянина Медведева

В суперфинале Надаль в пяти сетах переиграл Даниила Медведева из России (№2 ATP) со счетом 2:6, 6:7(5), 6:4, 6:4, 7:5. Финальный матч длился почти 5,5 часа.

Надаль получил 21-й титул победителя турнира Grand Slam (Большого шлема) среди мужчин, установив новое историческое достижение. До сих пор рекордсменами были серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер – у них по 20 побед.

“Это был один из самых эмоциональных матчей в моей карьере… Честно говоря, полтора месяца назад я не был уверен, что смогу снова вернуться в тур и играть в теннис. Но сегодня я здесь, перед всеми вами, с этим трофеем”, – сказал Надаль во время церемонии награждения.

Спортсмен также подчеркнул, что разделить корт с Медведевым было для него честью.

В свою очередь Медведев в комментарии прессе после матча отметил, что “Надаль играл нереально, он был очень силен”, сообщает BTU.

Российский спортсмен обратил внимание на то, что публика во время матча поддерживала Надаля, и сообщил, что болельщики часто выступают на стороне его соперников.

“Сегодня просто была кульминация этого. Думаю, что национальность играет свою роль… Я точно вижу, как в матчах против соперников из других стран люди будут болеть за них, а не за русских”, – заявил теннисист.

Он рассказал, что с детства смотрел матчи “Большой тройки”, видел, как болельщики их поддерживают, и мечтал о том же.

“Сегодня был один из тех моментов, когда мой внутренний ребенок перестал мечтать. Я не буду объяснять почему. С сегодняшнего дня я играю для себя, для семьи, для тех, кто верит в меня, конечно же, для россиян, от которых я чувствую большую поддержку… Ребенок перестал мечтать. Ребенок будет играть для себя”, – подчеркнул Медведев.

Контекст:

Надалю 35 лет, он – пятая ракетка мира в одиночном разряде в рейтинге теннисистов-профессионалов (ATP). Рекордные 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции (рекорд по победам на одном турнире Большого шлема в одном разряде). Также у него два олимпийских золота – в одиночном разряде (2008) и парном (2016).

