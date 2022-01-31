Тренды от знаменитостей: звездные прически, которые будут на пике популярности в 2022 году

Можно с утра до ночи изучать гороскопы и прогнозы ясновидящих, но вряд ли кто-то может со 100%-ной уверенностью сказать, как для каждого из нас сложится наступивший год. Возможно, кто-то станет обладателем просторной квартиры, а у кого-то исполнится давняя мечта, и он сядет за руль новенького авто.

В отличие от прорицателей, звездные стилисты могут с точностью сказать, какие прически будут актуальны в этом году. Если вы любите экспериментировать, начинать жизнь с чистого листа, у вас есть шанс сделать это с новой стрижкой. Найдите свой образ в 2022 году в этой звездной подборке и поспешите на встречу с вашим мастером.

Прическа Рейчел

Многослойная стрижка, вдохновленная прической Рейчел из знаменитого сериала «Друзья», которая стала трендовой в 90-х, переживает второе рождение. Посмотрите, как эффектно мягкие тяжелые пряди обрамляют лицо Хейли Бибер.

Эта прическа универсальна: она одинаково хорошо смотрится как на густых и пышных волосах, так и на редких, но есть одно условие, при котором она будет ослепительна, — владение феном и утюжком в совершенстве.

Шегги до плеч

Название этой прически переводится с английского как «вихрастый, лохматый». В 2022-м шегги длиной до плеч и челкой будет по-прежнему актуальна.

Вспомните стильные образы Майли Сайрус и Кайи Гербер.

Если у вас густые и пышные волосы, то короткой шегги потребуется особый уход — укладка и коррекция у мастера.

Пробор по центру

Для каждой девушки идеальной может стать прическа, которая красиво обрамляет лицо, при необходимости корректирует овал, которая вам больше всего подходит.

Однако не секрет, что сегодня наступила эра пробора по центру. Его обожает певица Дуа Липа. Если вы не рискуете в этом году менять стрижку, то смените пробор. Это самый простой способ изменить образ.

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Блант боб

Перед вами популярный тренд 90-х. В этом году он снова популярен. «Тупой» боб, как еще называют эту прическу, эффектен на гладких волосах, как предпочитает носить Селена Гомес, или на кудрявых, если вы не поленитесь взяться за плойку.

Простота формы компенсируется цветом: достаточно добавить акцентных бликов и ярких цветов.

Бикси

И снова возвращаемся в 90-е. Эту прическу носила в «Районе Мелроуз» Лиза Ринна. Стрижка имеет форму пикси и длину боба, отсюда и пошло ей название. Она такая же многослойная, как боб, и делает образ чуть-чуть игривым, прекрасно подчеркивая женственность. Сейчас она пришлась по душе Николь Кидман, Габриэль Юнион, Энн Хэтэуэй и другим звездам.

Создайте голливудский объем в стиле 60-х

Не только прически 90-х станут трендовыми в 2022 году, свою лепту в коллекцию внесут и 60-е. Очаровательный голливудский объем, как у певицы Адель, можно создать на волосах с помощью толстой плойки или с помощью бигуди.

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Но прежде чем приступать к укладке, нанесите на пряди мусс, придающий объем.

Челка

Это простой, но эффективный способ изменить образ кардинально, сохранив комфортную вам длину. В нынешнем году челка может быть различной: «шторкой», короткой, французской и любой, которая вам нравится.

Прежде чем обрезать челку, вам следует знать, что она требует особого ухода. Она соприкасается с лицом, поэтому может быстро становиться жирной. Вам следует постоянно иметь под рукой сухой шампунь, чтобы всегда выглядеть привлекательно, как модель Джиджи Хадид.

Многослойные локоны

В этом году будет множество многослойных стрижек и причесок. Обладательницам длинных волос рекомендуем присмотреться к прическе Джей Ло.

На макушке слои, обрамляющие лицо, более короткие. Благодаря им достигается необходимый объем. Эта стрижка отрастает равномерно, поэтому вам не потребуется часто посещать салон.