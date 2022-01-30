 

Канада временно отзывает второстепенных сотрудников посольства в Украине

30.01.2022, 23:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Канада приняла решение временно отозвать неосновных канадских сотрудников и оставшихся членов семей из канадского посольства в Украине”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что посольство в Украине продолжает работать.

В ближайшее время Канада усилит команду своих дипломатов в Киеве должностными лицами, имеющими опыт в реформировании сектора безопасности, управлении конфликтами, демократических реформах, консульских службах и дипломатии, сообщили в МИД страны.

Контекст:

Вопрос об эвакуации дипломатов поднят на фоне начавшегося осенью 2021 года наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы вторжения РФ.

В МИД Украины сообщили 24 января, что США, Великобритания, Австралия и Германия проинформировали внешнеполитическое ведомство о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию.

При этом остальные страны, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций сообщили МИД, что подобных планов пока нет из-за отсутствия достаточных причин для такого шага.

The New York Times писала, что Россия уже провела эвакуацию своих дипломатов из Львова и Киева.

24 января начала эвакуацию семей дипломатов из Киева Австралия, гражданам страны рекомендовано покинуть Украину.

26 января МИД Украины попросил иностранных партнеров “не нагнетать информационное поле”. В ведомстве подчеркнули, что приветствуют решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы диппредставительств в Украине, в частности – не производить эвакуацию членов семей и сотрудников.

Ошибкой отъезд иностранных дипломатов назвал и президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский

01.07 / NYT решила писать слово «черный» с заглавной буквы

29.11 / Группа российских миротворцев прибыла в Карабах через Азербайджан

06.07 / Россиянам дали совет по вакцинации от гриппа

28.10 / Эксперты отмечают невероятную скорость распространения Windows 11

04.11 / Компания Xiaomi открывает завод в Пакистане

14.08 / “Чудо-женщина”, “Какая красавица”. Alyosha в ультракоротком платье снялась на крыше

26.10 / В РФ начались продажи новой вариации Hyundai Creta

21.09 / Партия Трюдо не смогла добиться большинства в парламенте Канады

22.03 / Нынешние поколения оказались менее здоровыми, чем предыдущие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика