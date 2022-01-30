DE – действует в пользу Путина — американский журналист назвал Германию противником США

Германия не стала поставлять Украине вооружения и заблокировала попытку Эстонии это сделать. Берлин не останавливает процедуру запуска «Северного потока — 2». Всё это дало американскому журналисту Тому Рогану сказать, что Германия действует не как союзник, а как противник Соединённых Штатов, пишет Daily Express.



AP

Автор статей по национальной безопасности американский журналист Том Роган раскритиковал Германию, заявив, что она ведёт «абсурдную» международную политику и действует в пользу Владимира Путина, пишет Daily Express.

Это произошло после того, как Германия отказалась отправить Украине вооружения и не дала Эстонии отправить произведённое в Германии оружие.

Роган прошёлся и по отношению Германии к «Северному потоку — 2». Этот трубопровод стоимостью $11 млрд, может обеспечить довольно дешёвым теплом 26 миллионов домохозяйств в Германии. Берлин ещё не дал своей окончательной резолюции, но США считают, что этот трубопровод РФ может использовать, чтобы подорвать энергетическую и национальную безопасность, что он увеличит влияние Москвы на Европу.

Поэтому Роган заявил: «В условиях, когда над европейской безопасностью нависает критическая угроза для идеалов ЕС и Германии как демократической федеративной республики, политика Германии не просто не соответствует этим ценностям и интересам, но она соответствует интересам России».

Он пояснил: «Не только энергетическая политика идёт на пользу Владимиру Путину и напрямую в ущерб таким странам, как Польша и государства Прибалтики, и особенно Украине. Но и политика безопасности — не только нежелание просто предоставить Украине законное военное снаряжение, но и попытки не дать другим странам передать Украине эти вооружения». По его словам, решение Германии отправить Украине 5 тыс. шлемов — это абсурд, доведённый до смешного.

Роган также обрушился на Германию с критикой и за отношение к Китаю, который он назвал «самой большой угрозой международному порядку и демократии». По его словам, к Китаю Германия относится так же, как к России.

«Так что я думаю, очевидно, что Германия всё меньше становится союзником США. И судя по последствиям её действий, её можно точнее назвать противником США», — приводит слова американского журналиста Daily Express.