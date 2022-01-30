Куркума, лаванда и мята: домашние способы избавления от женских усиков

Многих женщин беспокоят усики над верхней губой. Они пытаются разными способами избавиться от нежелательной растительности. Салоны красоты предлагают различные методы удаления волос. Но профессиональная эпиляция стоит очень дорого. Многие ее виды довольно болезненны. Домашние способы избавления от усиков – хорошая альтернатива салонным процедурам. Мы расскажем о них в статье.

Причины появления усиков

Во многих случаях причина появления женских усиков кроется в генах. Женщины наследуют эту особенность от мам и бабушек. Темные волоски над верхней губой и на теле нередко встречаются у жительниц южных регионов.

Иногда причиной роста волос на лице становятся гормональные сбои. Усики могут появиться из-за избытка андрогенов в организме женщины. В этом случае необходима консультация эндокринолога.

Распространенные способы удаления

Чаще всего женщины борются с нежелательной растительностью с помощью бритвы, эпилятора, воска или пинцета. Но эти методы нельзя назвать идеальными. При их применении волоски срезаются или выдергиваются. Это может еще больше подстегнуть их рост.

Особенно нежелательно использовать такие методы для легкого пушка. Иначе светлые пушковые волосы станут жесткими и грубыми.

Далее мы расскажем о домашних средствах, которые помогают бороться с усиками, но не усиливают их рост в дальнейшем.

Лаванда

Налейте в небольшую стеклянную емкость чайную ложку лавандового масла. Добавьте к нему 5-10 капель масла чайного дерева. Перемешайте продукты.

Втирайте состав в область усиков. Это средство приостановит рост волосков.

Смесь масел можно также использовать перед депиляцией с помощью других домашних средств. Она подготовит кожу к процедуре.

Куркума

Возьмите пару чайных ложек куркумы. Добавьте такое количество молока и сахара, чтобы у вас получилась паста.

Нанесите ее на область над верхней губой и держите 20 минут. Затем хорошо промойте кожу. Волоски легко отойдут, а их рост приостановится.

Яичная маска

Вы можете приготовить маску для депиляции из яйца. Возьмите следующие ингредиенты:

белок – 1 штуку; сахарный песок – столовую ложку; кукурузную муку – половину столовой ложки.

Смешайте продукты так, чтобы у вас получилась паста. Нанесите ее на волоски и подождите, пока она высохнет. Затем аккуратно оторвите маску от кожи. Она отойдет вместе с растительностью.

Мятный чай

Утром и вечером выпивайте чашку мятного чая. Он нормализует гормональный фон и приостанавливает рост волос.

Заключение

Домашние средства для избавления от усиков безвредны и эффективны. Они не раздражают кожу и могут уменьшить рост нежелательных волосков.