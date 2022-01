“Дипломатия – единственный ответственный путь”. Кулеба призвал российские власти отвести войска от украинских границ

“Если российские официальные лица серьезно заявляют, что не хотят новой войны, Россия должна продолжить дипломатическое взаимодействие и вывести вооруженные силы, которые она сосредоточила вдоль границ Украины и на временно оккупированных территориях Украины. Дипломатия – единственный ответственный путь”, – написал Кулеба.

If Russian officials are serious when they say they don’t want a new war, Russia must continue diplomatic engagement and pull back military forces it amassed along Ukraine’s borders and in the temporarily occupied territories of Ukraine. Diplomacy is the only responsible way.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 30, 2022

Глава российского МИД Сергей Лавров 28 января заявил: “Мы войн не хотим”. Он подчеркнул, что, “если это зависит от Российской Федерации, войны не будет”, но добавил, что Россия не даст Западу “грубо наступать на свои интересы”.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил 30 января журналистам, что России война “совершенно не нужна”, но ее из-за “корыстных измышлений” навязывают на Западе. Он подчеркнул, что для Украины “нет никакой угрозы”.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США были обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В Пентагоне сообщили 24 января, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию. Министр обороны Украины Алексей Резников в тот же день заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

27 января в Пентагоне сообщили, что за последние 24 часа увеличилось наращивание Россией войск на российско-украинской границе. К 28 января, по информации Резникова, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

Соединенные Штаты созывают 31 января открытое заседание Совета Безопасности ООН в связи с угрожающим поведением России и наращиванием российских войск на границе с Украиной и в Беларуси.

