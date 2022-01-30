 

На фоне протестов дальнобойщиков в Канаде Трюдо с семьей переехал в “секретное место” – СМИ

30.01.2022, 23:04, Новости дня
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“Трюдо и его семья выехали из их дома, коттеджа Ридо, который находится в районе Нью-Эдинбург в Оттаве – примерно в четырех километрах от эпицентра протеста”, – говорится в сообщении.

В канцелярии премьер-министра заявили, что они не могут раскрыть местонахождение Трюдо по соображениям безопасности.

По данным CBS News, Трюдо в настоящее время также находится в изоляции, потому что он был в тесном контакте с одним из своих детей, у которого недавно обнаружили коронавирус.

Отмечается, что решение о перевозке Трюдо было принято на фоне массовых протестов дальнобойщиков, проходящих на Парламентском холме.

Организаторами протестных акций выступили водители, не согласные с противоэпидемическими мерами властей. Первые протестующие начали собираться в Оттаве еще в пятницу, 28 января.

CBS News сообщает, что некоторые дальнобойщики добирались тысячи километров из разных регионов страны, чтобы принять участие в протесте.

Демонстранты предупредили власть, что “в Канаде воцарится коммунизм, если ограничения, связанные с COVID-19, сохранятся”. Десятки дальнобойщиков сигналили днем и вечером, сообщает телекомпания.

К митингу присоединились и другие приверженцы отмены карантинных ограничений.

По состоянию на воскресенье, 30 января, протест дальнобойщиков в Оттаве продолжается.

Контекст:

Решение перевезти Трюдо и его семью было вызвано нападением на резиденцию премьер-министра в 2020 году, сообщает CBS News. Тогда военнослужащий канадских вооруженных сил с огнестрельным оружием, пытаясь добраться до Трюдо, протаранил своим автомобилем ворота, защищающие резиденцию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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