Вассерман предсказал непрерывный ледниковый период на Земле

В будущем на Земле может наступить непрерывный ледниковый период, виной тому является ускоренное остывание ядра планеты, сообщил депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман.

При этом Вассерман отметил, что ближайшим поколениям жителей планеты можно не беспокоиться из-за возможных грядущих изменений. Он уверен, что уменьшение теплового потока из-под земли, когда исчерпается нынешний запас подземной энергии, может случиться в очень отдаленном будущем, передает ФАН.

«Грубо говоря, не через три-четыре миллиарда лет, а через полтора-два», – сказал он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обозначил сроки начала новой климатической эпохи: по его словам, процесс начнется после 2035 года. Между тем украинский климатолог Светлана Краковская выступила с утверждением, что из-за климатических изменений жизнь на Земле может стать «адом».