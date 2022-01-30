Самолет «Байкал» совершил первый полет
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Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» 30 января совершил первый полет, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
«В «Байкале» учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов, этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке», – цитирует ТАСС Мантурова.
Воздушное судно разработано компанией «Байкал-Инжиниринг» в рамках контракта с Минпромторгом России. Проект задуман как перспективный самолет местных воздушных линий и призван заменить в эксплуатации самолеты Ан-2.
Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбург в городе Арамиль Свердловской области. Полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. В рамках полетного задания летчик-испытатель первого класса Валентин Лаврентьев выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе. Как сообщил летчик, в ходе полетного задания системы воздушного судна работали в штатном режиме.
Напомним, в декабре президент Владимир Путин заявил, что новый самолет «Байкал», который сможет заменить в небе «кукурузник» Ан-2, должен пойти в серийное производство в 2024 году.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как РФ тайно создает замену легендарному самолету.
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