 

Guardian – США осудили седьмой за месяц ракетный запуск КНДР

30.01.2022, 22:54, Новости дня
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США призвали КНДР воздержаться от «дальнейшей дестабилизирующей деятельности» после седьмых северокорейских ракетных испытаний с начала 2022 года, передаёт The Guardian. По словам экспертов, если данные о том, что ракета пролетела 800 км за полчаса на высоте до 2000 км, подтвердятся, речь может идти о крупнейших ракетных испытаниях КНДР с 2017 года.


АР

Северная Корея произвела очередной запуск ракеты, которая упала в акватории Японского моря за пределами исключительной экономической зоны страны, пишет The Guardian. США и их союзники осудили запуск ракеты, которую издание назвало самой мощной из всех испытанных КНДР с момента вступления в должность президента Джо Байдена.

По данным японских и южнокорейских военных, Северная Корея запустила ракету средней дальности, которая пролетела 800 км за полчаса на высоте до 2000 км и упала вне исключительной экономической зоны Японии. Как отмечают эксперты, если эти данные подтвердятся, речь может идти о крупнейших ракетных испытаниях КНДР с 2017 года.

Испытание, проведённое в воскресенье, стало седьмым запуском Северной Кореи в этом месяце. The Guardian полагает, что необычно большое количество испытаний указывает на стремление Пхеньяна оказать давление на администрацию Байдена относительно зашедших в тупик переговоров по ядерной программе на фоне серьёзного экономического кризиса, вызванного пандемией и американскими санкциями.

Американские власти осудили произведённый ракетный запуск, при этом отметив, что он не представлял угрозы для США и их союзников в регионе. «Соединённые Штаты осуждают эти действия и призывают КНДР воздержаться от дальнейшей дестабилизирующей деятельности», — сказано в заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности, отметив, что Северная Корея сделала шаг к отказу от обязательств не запускать межконтинентальные баллистические ракеты, осуществив в воскресенье первый с 2017 года пуск МБР средней дальности. Министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что ракета стала самым дальнобойным оружием, которое Пхеньян испытывал с момента запуска баллистической ракеты Hwasong-15 в ноябре 2017 года.

Как напоминает The Guardian, на прошлой неделе лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провёл заседание Центрального комитета Трудовой партии, на котором прозвучала завуалированная угроза отмены моратория на запуски межконтинентальных баллистических ракет на фоне враждебности США.

Эксперт южнокорейского Института научно-технической политики Ли Чун Гын полагает, что данные последнего запуска свидетельствуют о том, что в воскресенье Северная Корея нарушила мораторий. По его словам, всё указывает на то, что Пхеньян испытал баллистическую ракету средней дальности или, возможно, даже оружие, по возможностям схожее с МБР.



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