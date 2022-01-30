Туфли на шпильке подчеркнут официальный стиль: типы обуви, сочетаемые с джинсами для создания разных образов

Джинсы давно являются незаменимой одеждой. Они непременно выручат, когда есть затруднения в выборе наряда, и при этом будут всегда беспроигрышным вариантом. Очень важная роль в образе отводится обуви. Кажется, что сегодня с джинсами можно надевать все, но это не совсем так. Подобрать к ним туфли или ботинки бывает иногда весьма затруднительно. Если сделать неправильный выбор, внешний вид может быть испорчен. Поэтому следует знать, какие виды обуви можно сочетать с джинсами.

Ботинки

Джинсы в сочетании с ботинками могут сделать образ весьма элегантным. Следует выбирать ботинки достаточной высоты, чтобы силуэт казался более стройным.

Обувь на массивной подошве

Обувь на массивной подошве – это безусловный тренд. Хорошо комбинировать такие ботинки с джинсами для создания модного и непринужденного мальчишеского образа. Джинсы необязательно должны быть классического синего цвета. Отлично смотрятся с темными ботинками белые брюки с необработанным краем.

Туфли на плоской подошве

При сочетании джинсов с туфлями на плоской подошве получается очень стильный повседневный образ. Кроме того, в такой обуви всегда крайне удобно передвигаться. Хорошо, если в наряде будут присутствовать и аксессуары в тон туфель.

Кроссовки

С джинсами всегда можно надеть пару кроссовок и сразу же получить свежий спортивный стиль. Белый цвет — это лучший выбор для сочетания с джинсами.

Туфли на высоком каблуке

С джинсами можно надеть туфли на высоком каблуке. Это будет идеальный вариант для создания формального и элегантного образа. Джинсы с каблуками сделают рост выше, а осанку – лучше.

Мюли

Мюли с закрытыми носами подходят для различных полуофициальных мероприятий. В комбинации с джинсами стиль будет одновременно и шикарным, и непринужденным.

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Мокасины

Мокасины высотой по щиколотку просто идеально подходят к джинсам. Если выбрать обувь темного цвета, образ получится спортивным и немного мальчишеским.

Туфли на шпильке

Если есть желание выглядеть в джинсах более официально и женственно, нужно выбрать к ним туфли на шпильке. С яркой обувью на тонких каблуках образ получится невероятно элегантным.

Все эти восемь типов обуви можно уверенно комбинировать с джинсами. Созданный лук, в зависимости от подобранной обуви, может выглядеть женственно, по-спортивному или по-мальчишески. Также важно тщательно продумывать образ, чтобы он соответствовал мероприятию, на которое предстоит отправиться.