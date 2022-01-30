Венгрия не намерена размещать у себя дополнительные силы НАТО – министр обороны

26 января президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что страна готова увеличить присутствие военного контингента НАТО на своей территории из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе. Телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники, что США ведут переговоры с европейскими союзниками о размещении дополнительных военных сил в Болгарии, Румынии и Венгрии на фоне вероятного вторжения России в Украину.

Однако, по словам Бенке, ситуация вокруг Украины не несет непосредственной опасности для Венгрии, потому страна не нуждается в подкреплении НАТО.

Он подчеркнул, что в Венгрии на протяжении многих лет находятся иностранные силы, техника, проводятся совместные военные учения, но необходимости в дополнительных силах нет.

30 января Бенке уточнил, что в 2021 году был создан командный элемент многонационального дивизионного командования, интегрированный в систему управления НАТО, согласно которому тысяча военнослужащих НАТО прибудет и разместится в Венгрии на постоянной основе, сообщается на сайте минобороны Венгрии. Он также подчеркнул, что, вопреки слухам в прессе, Венгрия не намерена вести переговоры о выводе тяжелого авиакрыла из военного аэропорта у города Папа.

В случае с Украиной, считает министр, речь не идет о “конфликте такой силы, что нужно перераспределять штаты, создавать материальные запасы и готовить оперативные задачи”. По оценкам Венгрии, передислокация российских войск вдоль границы с Украиной не свидетельствует о том, что Россия хочет напасть.

“Есть районы, где мы можем наблюдать большую концентрацию российских сил, но мы слышим здесь изо дня в день, что Россия собирается вторгнуться в Украину”, – заявил он.

Министр призвал всех действующих лиц “урегулировать ситуацию путем диалога”.

Бенке также заявил, что Венгрия поддерживает стремление Украины стать членом НАТО и готова помогать, но “против проживающих на Закарпатье венгров Киев действовал так, как это невозможно в рамках союза”. По его мнению, “Украина не оправдала ожиданий НАТО”.

“Я также сказал министру обороны Украины, когда он был здесь, что мы по-прежнему их партнеры, мы им поможем, если венгерскому меньшинству, венграм, проживающим в Закарпатье, будут предоставлены такие же права, какие мы предоставляем украинцам, проживающим в Венгрии”, – добавил Бенке.

Контекст:

Отношения Киева и Будапешта ухудшились после принятия в Украине в 2017 году закона “Об образовании”. Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

Также в Венгрии посчитали неприемлемым принятый в 2019 году закон о функционировании украинского языка как государственного. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что этот закон нарушает права венгерского меньшинства в Украине.

Осенью 2020 года отношения между странами обострились после того, как Сийярто в день голосования на местных выборах в Украине 25 октября призвал венгров, живущих в Закарпатье, поддержать политическую силу КМКС “Партия венгров Украины”. В украинском МИД заявили о прямом вмешательстве во внутренние дела и неуважительном отношении к законам Украины. Украина запретила въезд в страну двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии из-за агитации на местных выборах в Закарпатской области.

Согласно опросу, проведенному в октябре – ноябре 2021 года, 41,4% украинцев считают политику Венгрии в Закарпатье подготовкой к аннексии и оккупации региона.

26 января Сийярто заявил, что если в Украине не изменится отношение к правам национальных меньшинств, то Венгрия может ограничить свою поддержку Киева даже на фоне угрозы военного вторжения Российской Федерации. МИД Украины опроверг существование в стране политики нарушения прав национальных меньшинств.

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