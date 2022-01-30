В аэропорту “Борисполь” служебный пес обнаружил почти 2 тыс. наркотических таблеток

Два украинца, одному из которых 52, второму – 52 года, прибыли рейсом из Шарм-эль-Шейха.

“Однако пройти незамеченными не смогли, ведь на чемоданы этих пассажиров сработала служебная собака. В первом случае собака вынюхала 1 000 таблеток, в другом еще 900”, – говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

В багаже нашли таблетки Decancit SR, содержащие псевдоэфедрин – он относится к прекурсорам, оборот которых в Украине ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля, пояснили в ГПСУ.

ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба України / YouTube

В отношении пассажиров составили протокол по ст. 471 Таможенного кодекса Украины “Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля”.

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