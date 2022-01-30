Британские ученые рассказали о неожиданных фактах влияния погоды на здоровье людей

Британские исследователи провели анализ ряда исследований, посвященных изучению влияния погодных условий на динамику развития здоровья людей. На основании его результатов исследователи выделили наиболее неожиданные факты воздействия погоды на организм человека.

Одним из серьезных факторов, влияющих на состояние здоровья, ученые, представляющие Абердинский университет (Великобритания), назвали сильный ветер. При его порывах человеческое тело склонно реагировать подобно сопротивлению нападению, вырабатывая при этом так называемые рефлексы борьбы или бегства. Они, в частности, выражаются в учащенном сердцебиении и усилении эмоций и способны вызвать мигрень и даже сердечный приступ. В свою очередь, “недругом” людей, страдающих от ожирения, является сырая погода. Суть её негативного влияния в том, что из-за недостатка солнца организм недополучает достаточное количество витамина D, а именно его присутствие обеспечивает работу гормона лептина, сообщающего мозгу о наполнении желудка.

Особенное влияние на людей может оказать и гроза. Изменение атмосферного давления, предваряющее это природное явление, может вызвать головную боль – это происходит из-за изменений во взаимодействии мозга и нервных клеток. А повышение количества пыльцы в воздухе во время грозы способно создать серьезные проблемы астматикам.

Иногда погода может даже спровоцировать стремление человека добровольно свести счеты с жизнью. Так, как сообщают представляющие Британский институт психиатрии специалисты, проведенное ими исследование, изучившее более 50 тысяч случаев самоубийств в Англии и Уэльсе за десятилетие, показало, что повышение средней температуры на 1 градус Цельсия, превышающее показатель в 18 градусов, демонстрировало увеличение уровня вышеупомянутого негативного стремления на 3,8%. Материалы научной работы были опубликованы NVL.

Источник: novostivl.ru