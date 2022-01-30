 

Немецкие врачи рассказали, как можно лечить «омикрон» в домашних условиях

30.01.2022, 22:14, Разное
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Новый штамм коронавируса «омикрон», впервые идентифицированный в ноябре прошлого года, уже успел распространиться почти по всему миру. Несмотря на более высокую скорость распространения и заразность по сравнению с предыдущими видами COVID-2019, этот вирус чаще всего по своим симптомам очень похож на обычную простуду. К такому выводу пришли большинство врачей всего мира.
Также, как и во время простудных заболеваний, при омикроне наблюдаются першение в горле, насморк, незначительное повышение температуры, иногда потеря аппетита и головная боль. Специалисты утверждают, что в большинстве случаев болезнь протекает в более лёгкой форме, её степень тяжести существенно снизилась, поэтому чаще всего омикрон-инфекции теперь успешно подлежат лечению в домашних условиях.

Немецкие врачи из Института Роберта Коха рассказали, какие нужно иметь в доме атрибуты и медицинские препараты, чтобы улучшить самочувствие и выздороветь. Дома необходимо иметь клинический термометр, носовые платки в достаточном количестве, различные чаи или леденцы от кашля. В домашней аптечке обязательно должны быть жаропонижающие препараты, например, парацетамол, обезболивающие лекарства, средства от кашля, назальный спрей.

Кроме того, добавили медики, для скорейшего выздоровления полезны прогулки на свежем воздухе и полноценный отдых, здоровое питание, а вот от чрезмерных физических нагрузок и спорта желательно на время отказаться, чтобы не переутомлять организм.

Источник: solenka.info



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