СК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи

Проведенные следствием экспертизы подтвердили подлинность останков императорской семьи Романовых, убитых в 1918 году, сообщила старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Марина Молодцова в документальном фильме «Дело Романовых. Следствием установлено».

«На сегодняшний день закончены все исследования, направленные на идентификацию данных людей, останки которых были обнаружены. Выводы современного следствия совпали с выводами историко-архивной экспертизы о том, что в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в городе Екатеринбурге были расстреляны император Николай Второй, его супруга Александра Федоровна, четверо их дочерей – Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, их сын Алексей и те лица, которые остались им верными до конца. В захоронениях 1991 года и 2007 года находятся останки именно лиц, расстрелянных в ночь на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева. Основываются на результатах и совокупности всех проведенных по делу экспертиз», – сказала Молодцова в фильме, показанном на «Первом канале», информирует РИА «Новости».

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было вскрыто захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы, трех дочерей – великих княжон, и их окружения). В 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии). В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако Русская православная церковь (РПЦ) не признала найденные останки подлинными из-за нехватки доказательств.

В 2020 году сообщалось, что историко-архивная экспертиза в рамках расследования убийства царской семьи подтвердила подлинность «екатеринбургских останков. Тогда же СК подтвердил подлинность останков семьи императора Николая II, которые были найдены в 1993 и 2007 годах под Екатеринбургом. В РПЦ заявили, что с вниманием относятся к заявлению СК об установлении подлинности останков.