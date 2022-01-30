На голодный паек

Что влечет за собой включение в реестр «террористов и экстремистов», не признающий презумпции невиновности.

Росфинмониторинг включил в реестр «террористов и экстремистов» Алексея Навального и ряд его сторонников, в том числе, бывших координаторов штабов политика (Мосгорсуд признал штабы Навального экстремистскими структурами и запретил их деятельность на территории РФ. — Ред.). Среди этих людей, например, — депутат городской думы Томска и бывший руководитель томского штаба Навального Ксения Фадеева, хрупкая, красивая и отважная девушка. Когда соратники Навального стали уезжать из РФ из-за угроз уголовного преследования, они предложили Ксении помочь с переездом. Но та наотрез отказалась. Ксения и тогда понимала, что скоро произойдет — слишком высока была вероятность, что в отношении нее, как и в отношении других бывших координаторов штабов оппозиционера, заведут уголовное дело. Говорила, что ей страшно, но «она же депутат, у нее избиратели, у нее округ, у нее ответственность».

На примере депутата Ксении Фадеевой объясняем, как меняется жизнь человека, когда его включают в реестр «террористов и экстремистов», а еще когда он к тому же находится под мерой пресечения в виде запрета определенных действий.

Ксения Фадеева. Фото: Дмитрий Кандинский / vtomske.ru

Сентябрь 2020 года. В стране проходит единый день голосования — жители 20 регионов РФ выбирают себе губернаторов и 11 регионов — депутатов городских парламентов. Томск преподносит одну из главных сенсаций.

Поддержанные «Умным голосованием» кандидаты от «Яблока», ЛДПР, КПРФ и томского штаба Навального берут 19 из 27 округов: «Мы просто вынесли единороссов, и теперь у них нет большинства в думе», — ликует после объявления результатов теперь уже победительница депутатских выборов Ксения Фадеева.

…Канун Нового, 2022 года, 28 декабря. Ксению задерживают на даче. Проводят обыск там и в квартире в Томске. Как сообщают источники томского ТВ 2, в обысках участвуют сотрудники Следственного комитета из Москвы. Тогда же становится известно, что уже больше месяца назад Россию покинул коллега Ксении — депутат городской думы Томска и бывший член местного штаба Навального Андрей Фатеев. (Позавчера его, кстати, также включили в реестр «террористов и экстремистов»).

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Тогда же, в день обыска, стало известно, что в отношении Ксении Фадеевой возбуждено уголовное дело

по ч. 3 ст.282.1 УК РФ («организация экстремистского сообщества с использованием служебного положения», до 12 лет лишения свободы),

а также по ч. 3 ст.239 УК РФ («участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», до 2 лет лишения свободы).

Ксения пока находится в статусе «подозреваемой». Суд еще не признал ее виновной, и даже следствие по ее делу еще не закончено. Однако для включения в реестр «террористов и экстремистов» презумпции невиновности не существует — это такое превентивное наказание, без суда и следствия. Росфинмониторинг автоматически включает в реестр тех граждан, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремизму или террористической деятельности — даже если человек пока всего лишь имеет статус «подозреваемого» в такой причастности. А информацию о возникновении уголовного дела Росфинмониторингу передает государственные органы — МВД, Минюст, Следственный комитет. Опротестовать включение в список «террористов, экстремистов» можно, но адвокат Ксении Константин Мухаметкалиев говорит, что делать это бесполезно — для реестра достаточно возбужденного дела, даже не признания человека виновным.

Выйти из списка получится, только когда судимость будет погашена и истечет назначенный судом испытательный срок. Либо — если будет вынесен оправдательный приговор.

Банковские счета Ксении уже заморожены. В месяц со счета она сможет снимать не больше 10 тысяч рублей на себя и на каждого члена семьи — но при условии, что у родственника нет другого источника дохода. Для этого нужно будет прийти в отделение банка и заполнить специальное заявление. Через некоторое время, когда банк получит одобрение от Росфинмониторинга, можно будет снять деньги.

Адвокат Ксении Мухаметкалиев рассказал «Новой», что если она попытается снять больше — начнется проверка контролирующего органа: «Это довольно жесткие ограничения, связанные с контролем за финансами. Любые действия со счетом будут приостановлены кредитной организацией».

Фадеевой запрещено осуществлять любые операции по карте, вступать в наследство.

Кроме того, что с нынешнего момента Ксения состоит в реестре «экстремистов и террористов», следствие определило ей «запрет определенных действий» в виде меры пресечения.

Ей нельзя пользоваться средствами связи, включая интернет,

общаться с кем-либо, кроме близких родственников, адвокатов и медицинских работников,

посещать массовые мероприятия.

Ксения — действующий депутат городской думы Томска. Как и уехавший из страны Андрей Фатеев. Адвокат Ксении говорит, что вопрос о том, как быть с ее депутатским статусом — лишать или не лишать, уже обсуждался в городском парламенте. Но там тоже не знают, как поступать в ситуации, когда депутат оказался в списке «террористов и экстремистов». Никто с подобным раньше не сталкивался, это прецедент. «Пока вопрос подвешен для всех. В законе указаний на то, чтобы лишать [статуса] нет», — говорит Мухаметкалиев.

В заседаниях думы Ксении Фадеевой участвовать нельзя — это влечет за собой взаимодействие с другими людьми, что ей сейчас запрещено. Но как тогда исполнять депутатские функции?

Вообще, сейчас проще сказать, что Ксении разрешено. Она может сидеть дома с бюджетом в 10 тысяч рублей в месяц. Как жить на эти деньги, законодатель не поясняет. Найти на этот период какую-то удаленную работу у Ксении не получится: мера пресечения девушки запрещает ей общаться с кем-либо, кроме адвокатов и семьи. Да и само включение в реестр — по сути «волчий билет» в глазах работодателя. Формулировка «террористы и экстремисты» в названии реестра в принципе уравнивает перед законом тех, кто написал в соцсетях пост с критикой в адрес властей — и тех, кто совершил теракт с человеческими жертвами.

Татьяна Васильчук, спецкор

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