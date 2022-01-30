Адель за сутки отменила концерты в Лас-Вегасе из-за разлада в отношениях с бойфрендом – СМИ

В публикации отмечается, что 33-летняя Адель плакала во время репетиции после телефонного разговора со своим бойфрендом, а сразу после отмены концертов вылетела к нему из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес.

“В раю проблемы. Вот почему она не может выступать”, – цитирует издание инсайдера.

Контекст:

Адель анонсировала серию своих концертов в Лас-Вегасе под названием Weekends with Adele в ноябре 2021 года. Она планировала давать по два выступления в выходные в течение трех месяцев. Финальный концерт был запланирован на апрель 2022 года, но 20 января 2022 года певица заявила, что шоу не готово. По словам Адель, причиной отмены шоу являются задержки в поставке необходимой техники, а также то, что половина ее команды заразилась коронавирусом.

Адель родилась в 1988 году в Лондоне. Певица является лауреатом музыкальных премий “Грэмми”, Brit Awards, American Music Awards и кинопремии “Оскар”. В 2014 году певица была удостоена ордена Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства.

В сентябре 2021 года Адель подтвердила, что встречается с 39-летним спортивным агентом Ричем Полом, разместив совместный снимок в Instagram. С 2011-го по 2019 год певица была замужем за бизнесменом Саймоном Конекки. В 2012 году у пары родился сын Анджело Джеймс.

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