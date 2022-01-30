 

“Они все употребляют наркотики в Украине?” Депутат Европарламента возмутилась словами Арахамии о “попытках сеять панику”

30.01.2022, 21:34, Новости дня
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“Я не знаю реальных причин, почему США так поступают, но это точно работает не в пользу экономики Украины. Мы общаемся по дипломатическим каналам. Господин [Дмитрий] Кулеба как министр иностранных дел неоднократно поднимает этот вопрос, потому что это не по-дружески. Я о США и других странах, которые пытаются сеять панику”, – сказал политик 28 января.

“Они все употребляют наркотики в Украине или что там происходит?” – написала депутат, комментируя слова Арахамии.

Do they all take drugs in * or what’s going on here? Арахамия: “США и другие сеют панику по нападению на Украину. – портал новостей https://t.co/qCrs153IsY: https://t.co/mlxBQriAY5

— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) January 29, 2022

Фон Крамон-Таубадель также обратила внимание на то, что аккаунт российского посольства в Великобритании процитировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что “ситуация на границе не более напряженная”, чем год назад, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

“С каких это пор российский МИД вообще заботится об этом?! И угроза не в разговорах, а в скоплении российских войск у границы Украины”, – подчеркнула евродепутат.

What’s happening here? Russian Embassy UK amplifying a statement of @ZelenskyyUa that the “Western talk” destroys the * economy? Since when the * MFA has ever cared about that?! Second: The threat is not the talk but the amassed * troops along the * border. https://t.co/59xFSRwBQv

— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) January 29, 2022

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В Пентагоне сообщили 24 января, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию. Глава Минобороны Украины Алексей Резников в тот же день заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

27 января в Пентагоне сообщили, что за последние 24 часа увеличилось наращивание Россией войск на российско-украинской границе. К 28 января, по информации Резникова, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

CNN и Politico сообщали 28 января, что между Зеленским и администрацией президента США Джо Байдена “нарастает напряженность” на фоне разногласий по поводу того, как интерпретировать и публично сообщать оценки американской разведки, в которых говорится, что Россия может готовить полномасштабное нападение на Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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