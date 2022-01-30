 

Гармаш прокомментировал работу Арестовича в ТКГ по Донбассу: Мне его не хватает

30.01.2022, 20:50, Новости дня
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“С Арестовичем мне отлично работалось и, более того, на днях я читал стейтмент после ТКГ и нашел там очень серьезные ошибки. Среди них политические. И я считаю, что это как раз следствие того, что нет сейчас человека, который этим предметно занимался”, – заявил Гармаш.

По его оценке, Арестович, будучи одновременно советником главы Офиса президента, также занимался коммуникацией, которая “снимала напряжение в определенной степени”.

“Поэтому мне его не хватает. Я надеюсь, что будет какой-то человек, который будет выполнять его функции”, – сказал Гармаш.

Контекст:

14 января Арестович обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении обещаний и раскритиковал власть. По мнению Арестовича, Зеленский, придя к власти, нарушил базовые предвыборные обещания, а власть слишком “забюрократизировалась”.

17 января Арестович заявил, что уволился с должности советника главы ОП Андрея Ермака и с должности спикера украинской делегации в ТКГ по Донбассу. По его мнению, Украинское государство “бесконечно слабо в отправлении своих функций, а “слабости он простить не может”. Арестович также заявил, что “у государства, в котором силовики получают меньше, чем уборщицы, нет будущего”.

20 января в Офисе президента сообщили, что Арестович формально остается внештатным советником главы ОП, несмотря на его слова об увольнении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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