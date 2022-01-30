Ощущение кома в горле может быть одним из признаков рака

Врач-терапевт Ирина Ескова обозначила ком в горле одним из возможных симптомов развития онкологии. Специалисты советуют не игнорировать этот признак: он может стать сигналом для целого ряда различных заболеваний.

Неприятное ощущение кома в горле знакомо многим. Время от времени оно возникает из-за стресса и неврозов, во время изжоги, но в отдельных случаях может указывать на некоторые серьезные проблемы со здоровьем. Такое состояние может возникать при ментальных расстройствах. Например, при депрессии и панических атаках.

На этом список не заканчивается. Как отметила Ескова, в отдельных случаях ком в горле ощущается после черепно-мозговых травм и инсультов, а также при попадании вирусов в организм. При ОРВИ, ангине или гриппе не стоит закрывать глаза на данный симптом. Из-за воспалительного процесса может произойти нагноение или отек дыхательных путей.

Что касается онкологических заболеваний, некоторые больные на начальных стадиях тоже жалуются на дискомфорт в горле. Этот признак чаще всего сопровождается одышкой, нехваткой воздуха, проблемами с принятием пищи и питьем. Порой заболевшие даже не догадываются о своем диагнозе и пытаются искать причины в другом.

Для того, чтобы минимизировать риски возникновения различных серьезных патологий, врачи советуют каждые 2-3 года проходить полное обследование организма. Подробный медицинский осмотр помогает выявить развивающиеся заболевания еще на ранних стадиях.

Источник: vm.ru