 

Ощущение кома в горле может быть одним из признаков рака

30.01.2022, 20:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач-терапевт Ирина Ескова обозначила ком в горле одним из возможных симптомов развития онкологии. Специалисты советуют не игнорировать этот признак: он может стать сигналом для целого ряда различных заболеваний.
Неприятное ощущение кома в горле знакомо многим. Время от времени оно возникает из-за стресса и неврозов, во время изжоги, но в отдельных случаях может указывать на некоторые серьезные проблемы со здоровьем. Такое состояние может возникать при ментальных расстройствах. Например, при депрессии и панических атаках.

На этом список не заканчивается. Как отметила Ескова, в отдельных случаях ком в горле ощущается после черепно-мозговых травм и инсультов, а также при попадании вирусов в организм. При ОРВИ, ангине или гриппе не стоит закрывать глаза на данный симптом. Из-за воспалительного процесса может произойти нагноение или отек дыхательных путей.

Что касается онкологических заболеваний, некоторые больные на начальных стадиях тоже жалуются на дискомфорт в горле. Этот признак чаще всего сопровождается одышкой, нехваткой воздуха, проблемами с принятием пищи и питьем. Порой заболевшие даже не догадываются о своем диагнозе и пытаются искать причины в другом.

Для того, чтобы минимизировать риски возникновения различных серьезных патологий, врачи советуют каждые 2-3 года проходить полное обследование организма. Подробный медицинский осмотр помогает выявить развивающиеся заболевания еще на ранних стадиях.

Источник: vm.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / “Дни.ру” раздают подарки: абонемент на книги от “ЛитРес”

11.12 / Смерть Александра Градского ставит под угрозу шоу «Голос»

11.08 / Мнение: Борьба с леваками в Игре Престолов

20.05 / Добавление антител для усиления фотодинамической терапии вирусных и бактериальных заболеваний

19.05 / Скандалы: Морские волки-миллиардеры

16.06 / В Турции отреагировали на заполнение водой Северо-Крымского канала

11.11 / Народные гуляния на Новый год в Москве официально отменены

22.05 / “Друзья” вернулись спустя 17 лет и не скрывают свой возраст: трейлер

16.10 / Мнение: О фатальном провале российской внешней политики

20.01 / Любвеобильная Анна Седокова впечатлила поклонников эффектным трюком: “Когда тебя заносит”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика