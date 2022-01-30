 

Канада отозвала вспомогательных сотрудников посольства в Киеве

30.01.2022, 20:42, Новости дня
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Правительство Канады решило отозвать не задействованных в оперативной работе сотрудников своего посольства в Киеве и семьи дипломатов, говорится в заявлении кабмина страны.

«Канада приняла решение временно отозвать вспомогательных сотрудников своего посольства на Украине и оставшихся членов семей дипломатов», – цитирует заявление РИА «Новости».

В кабмине подчеркнули, что продолжают внимательно следить за развитием ситуации на Украине, при этом безопасность канадских граждан остается для Оттавы первоочередным приоритетом. Подчеркивается, что при этом посольство Канады на Украине остается открытым.

Пять стран – Австралия, Великобритания, Германия, Канада и США – эвакуируют часть своих дипломатов и членов их семей с Украины на фоне заявлений о якобы скором «вторжении России». При этом в Киеве сочли решение об эвакуации преждевременным.

Напомним, в воскресенье министр обороны Канады Анита Ананд рассказала, что канадские войска, находящиеся на Украине, переместили на запад от реки Днепр на фоне обострения ситуации вокруг страны.

До этого бывший президент США Дональд Трамп заявил, что РФ может взять под контроль Украину. В Кремле не раз опровергали подготовку вооруженного нападения на Украину, отмечая, что ни на кого не собираются нападать.



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