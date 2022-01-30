 

Мнение: Трюдо скрылся от протестующих

30.01.2022, 20:40, Разное
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Депутат канадского парламента раздает кофе протестующим требующим отставки Трюдо на фоне канадского флага со свастикой.

Сам Трюдо вместе с семьей был вывезен в "секретное место в целях безопасности". Диктатор прячется от свободных людей.
Протестующие пока ведут себя мирно и акимат Оттавы не захватывают. Промедление может помешать успеху протеста – конечно же надо захватывать парламент, здания силовых структур (беря под контроль оружейки), телевидение и радио – с дальнейшим провозглашением Переходного Совета Канады, который от имени народа возьмет власть в стране и объявит скрывающегося диктатора Трюдо нелегитимным.

Источник: Colonel Cassad



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