Мнение: Трюдо скрылся от протестующих

Депутат канадского парламента раздает кофе протестующим требующим отставки Трюдо на фоне канадского флага со свастикой.

Сам Трюдо вместе с семьей был вывезен в "секретное место в целях безопасности". Диктатор прячется от свободных людей.

Протестующие пока ведут себя мирно и акимат Оттавы не захватывают. Промедление может помешать успеху протеста – конечно же надо захватывать парламент, здания силовых структур (беря под контроль оружейки), телевидение и радио – с дальнейшим провозглашением Переходного Совета Канады, который от имени народа возьмет власть в стране и объявит скрывающегося диктатора Трюдо нелегитимным.

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