Мнение: Когда умрет последний кагебешник… (с)



Синявинские высоты

В сети у многих авторов весьма точные наблюдения часто сочетаются с какой-то бесконечной наивностью – видимо, это проистекает из простого человеческого желания “ну надо же хоть во что-то верить”. Вот например – тема ВОВ, которая никак не отпускает нормальных думающих людей, прежде всего потому, что процент лжи по этой теме не то что стал снижаться, а наоборот – только нарастает и становится все более беспардонным. Френд пишет у себя в Фейсбуке:

“в сети можно найти много дневников и журналов боевых действий Вермахта периода, например, 1941 года под Ленинградом. Как выясняется, некоторые из них были изданы и в СССР. Иногда это воспринимается, как свобода слова – мол, дали слово и гитлеровцам, для объективности.

Однако, когда с появлением интернета появился доступ к немецким оригиналам, и народ стал их переводить, секрет советской свободы слова раскрылся. В оригиналах, в основном, “Противник побросал винтовки и скрылся в лесу”, в советском переводе – “Русские дерутся, как львы; мы никогда такого не видели и не ожидали; это великий народ, которого нам не победить”.

Проблема в том, что немцы писали правду; в 1941 году от их противника не было практически ничего, кроме побросать винтовки и убежать в лес. У советских же была какая-то особая религия, предписывающая врать во всём, и как можно изощрённее. И нынешние, вместо того, чтобы разобрать причины 1941 года, продолжают про него врать. А причины были в том, что процент нелояльных власти был таков, что армия разбегалась с поля боя и сдавалась в плен. Кое-как её удалось собрать заново из вновь мобилизованных и запугать заградотрядами.

И вот это они хотят “можем повторить”. Помимо невских пятачков, синявинских высот, погостьев, где очевидно намеренное уничтожение своих же людей, они думают повторить вообще любое из мыслимых злодеяний, расчитывая потом наврать и перевести по-своему дневники. Но, им уже хватит. Умрёт последний кагэбэшник, начавший карьеру при Андропове – и всё закончится” (АНДРЕЙ ЛУНЕВ).

Контраст разительный – между началом и концом короткого поста. Начало – трезвое понимание, как обстояли дела на самом деле, кто и зачем фальсифицировал историю; а в конце – взрыв странного, ни на чем не основанного оптимизма. На деле, конечно – ничего не закончится, а если и закончится, то уж точно не из-за того, что “гебешники кончатся”. Эта публика не кончается никогда – они ведь самовоспроизводятся простым делением. “За павшим строем свежий строй”. Да и проблема не в них – проблема в “ура-патриотизме”, которому никакая правда не то что не нужна – она ему противопоказана.

И все это очень явно соотносится в том числе с текущей ситуацией, “прямосейчас”. Сейчас ведь тоже вовсю пытаются раздувать ура-патриотизм и “шапками закидаем”, довели дело до того, что готовы развязать полномасштабную войну и в открытую грозят ею, почитай, всему миру. Ситуация дичайшая, при этом трезвому наблюдателю более чем очевидно, что никакого “боевого духа” в армии нет, да и откуда ему взяться? Отказываясь признавать собственное прошлое – ты обречен его повторять снова и снова.