Два фильма с Брэдом Питтом и возвращение “Крика”: самые ожидаемые кинопремьеры 2022 года

“Крик”



2022 выглядит как год больших камбэков (хотя и 2021-й в этом смысле не отставал – о том, почему хиты 90-х и нулевых возвращаются и кому это нужно, читайте здесь), и старый-новый “Крик” лишь один в длинной череде сиквелов, приквелов и продолжений. Нив Кэмпбелл снова сыграет Сидни Прескотт, Дэвид Аркетт – бравого офицера Дьюи, а Кортни Кокс – расчетливую журналистку Гейл Уэзерс. Место действия — старый добрый Вудсборо. На этом вечере встреч не хватает только режиссера Уэса Крейвена, место которого заняли Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт.

Дата выхода в российский прокат: 13 января

“Я — Златан”



Златан Ибрагимович — один из самых заметных футболистов в современном футболе, причем не только на поле, но и за его пределами. Решительно не политкорректный в высказываниях и не признающий авторитетов своевольный швед начинал свой путь в скромном клубе “Балкан”. Со временем его заметили и пригласили в один из главных шведских клубов — “Мальме”. Затем были победы в чемпионатах Италии, Голландии и Франции, звание лучшего голеадора в шведской сборной — история, которую и рассказывает фильм, параллельно с этим показывающий историю взросления юного Ибрагимовича, разрывающегося между родителями, любовью к футболу, стремлению быть лучшим, но никогда не прекращающего быть Златаном — человеком, имя которого стало нарицательным и обзавелось собственным значением в шведском языке.

Дата выхода в российский прокат: 27 января

“Худший человек на свете”



Фильм из Каннского отбора, показанный на кинофестивале прошлым летом и обласканный мировой кинокритикой, выйдет в прокат только в феврале. Картина норвежского режиссера Йоакима Триера расскажет о “30-летней женщине” Джулии (Ренате Рейнсве), которая очень обаятельно страдает от бессмысленности жизни.

Дата выхода в российский прокат: 17 февраля



“Смерть на Ниле”



Продолжение приключений носителя самых пышных усов в истории кино Эркюля Пуаро в исполнении Кеннета Браны, который снова, как и в “Убийстве в Восточном экспрессе”, вышедшем в 2019 году, выступит как режиссер фильма. Экранизация классического романа Агаты Кристи с Галь Гадот (“Чудо-Женщина”), Летишей Райт (“Черная пантера”), уже скандально известным Арми Хаммером (“Назови меня своим именем”), Аннет Бенинг (“Красота по-американски”), Эммой Маки (“Эйфель”), Роуз Лесли (“Игра престолов”) и сразу несколькими британскими комиками — Дон Френч, Дженнифер Сондерс и Расселом Брендом (“В пролете”).

Дата выхода в российский прокат: 10 февраля

Фильмы вселенной DC: “Бэтмен”, “Черный Адам”, “Флэш”



В этом году DC выпустит сразу три “сольника”. Темный и a la noire “Бэтмен” Мэттью Ривза с Робертом Паттинсоном выйдет 3 марта, экранизация комикса о враге Шазама, Черном Адаме, с Дуэйном Джонсоном в главной роли — 28 июля, а “Флэша” с непостоянным Эзрой Миллером можно будет увидеть только в ноябре.

“Невыносимая тяжесть огромного таланта”



Это должно было когда-нибудь произойти — Николас Кейдж наконец играет Николаса Кейджа. По сюжету актера, который решил переосмыслить собственные неудачи, приглашает на празднование дня рождения мексиканский миллиардер (Педро Паскаль), который оказывается главой наркокартеля. ЦРУ “просит” о помощи, а Кейдж готовится к своей величайшей роли.

Дата выхода в российский прокат: 21 апреля

“Быстрее пули”



Вечно молодой Брэд Питт сыграет в экранизации романа Котара Исаки “Поезд убийц”, в котором окажется в одном поезде с убийцами, связанных одной целью. В фильме также снялись Аарон Тейлор-Джонсон, Зази Битц, Логан Лерман, Майкл Шеннон, Хироюки Санада, Сандра Буллок и Карен Фукухара.

Дата выхода в российский прокат: 14 июля

“Не волнуйся, солнышко”



Второй фильм актрисы Оливии Уайлд в качестве режиссера. Роли главных героев, молодой пары, присоединившейся к коммуне в калифорнийской пустыне, исполнят Флоренс Пью и бойфренд Оливии Гарри Стайлс. Действие фильма происходит в 50-е годы прошлого века.

Дата выхода в прокат: 22 сентября

“Вавилон”



Новый фильм режиссера Дэмьена Шазелла расскажет о Золотом веке Голливуда. Прообразом главного героя фильма, которого сыграет Брэд Питт, стал знаменитый американский актер и режиссер Джон Гилберт, работавший в 20-е и 30-е годы. Вторую главную роль в фильме исполнит коллега Питта по фильму “Однажды в… Голливуде” Марго Робби. Также в фильме появятся: Ли Джун Ли, которая сыграет Анну Мэй Вонг, а также Кэтрин Уотерстоун, Самара Уивинг, Макс Мингелла, Оливия Уайлд, Спайк Джонз и Тоби Магуайр.

Дата выхода в российский прокат: еще не определена