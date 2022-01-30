 

Врач рассказал о странностях среди заболевших «омикроном» россиян

30.01.2022, 20:03, Разное
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Врач Андрей Поздняков пояснил о странностях среди заболевших россиян омикрон-штаммом коронавируса. По его словам, сейчас у них практически отсутствуют характерные для данного заболевания симптомы.
Речь идет о повышении температуры тела, потере вкуса и обоняния. Также крайне редко пациенты жалуются на мышечную боль и снижение аппетита. Иными словами, заболевание по симптоматике похоже на обычную респираторную инфекцию. Врач предположил, что для вируса эта мера вынужденная, так как у населения вырабатывается коллективный иммунитет. Также причиной сложившейся ситуации могут быть процессы мутации вируса.

Врачи во всем мире отмечают важность вакцинации. При этом тем, кто поставил полный курс прививок, следует все равно придерживаться защитных мер, надевать маску в общественном месте, мыть руки и правильно питаться.

Источник: primpress.ru



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