Никита Михалков назвал Куравлева уникальным актером

Никита Михалков, как и многие артисты, прокомментировал новость о смерти Леонида Куравлева. По его словам, он был уникальным актером и обладал ценными человеческими качествами.

Никита Михалков заявил, что в актерском мире Куравлев выделялся среди остальных, представляя собой «совершенно уникальное явление». Режиссеру с трудом удается представить, чтобы актер репетировал роли перед зеркалом, но перед мероприятием он всегда оценивал свой внешний вид. Иными словами, он переживал, как будет выглядеть в глазах других на публике, но не волновался о своей игре на сцене или в кино. Причиной этого служило то, что Куравлев всегда играл роли, переживая их внутри. Он всегда делал так, как хотел режиссер, всегда понимал характер героя, хотя и большинство ролей были похожи на него – с добрым, наивным характером, трогательным и любящим своих детей человеком.

Чистота русского человека, которую он всю жизнь излучал, останется тем основным воспоминанием о Куравлеве у Михалкова. Также режиссер принес свои соболезнования близким и родным актера.

Источник: dailystorm.ru