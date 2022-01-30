Мнение: Британия угрожает отобрать активы российских олигархов
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МИД Британии заявляет, что в грядщем пакете санкций будет, помимо прочего, добавлена опция, которая даст возможность блокировать и конфисковывать активы российских олигархов на территории Британии. Момент, о которой еще в конце 90х предупреждала патриотическая общественность и в 10х персонально Путин, приближается. Выводимые из России "в безопасную Британию" деньги и активы более не в безопасности. Законопроект о новых санкциях собираются принять 31 января.
Жалеть персонажей выводящих деньги в Британию и скупающих дома в центре Лондона, мы конечно же не будем.
Тем более, этих "эффективных собственников" предупреждали, что этим может закончиться.
PS. Также Британия обещает нарастить контингент своих войск в Прибалтике (до 1.5-2 тыс. человек + техника + авиация).
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Источник: Colonel Cassad
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