Можно носить даже вместо прически: как вписать в свой образ свежий микротренд февраля – вязаный чепчик

Балаклавы, вязаные косынки и панамки из плюша – все эти тренды уже успели опробовать модные инфлюенсеры. К горячим трендам февраля добавился еще один, и весьма неожиданный. Чепчик – стильная новинка, которую вы обязательно должны опробовать в этом году. И не стоит переживать: ее можно стилизовать так, что вас никто не обвинит в излишней инфантильности.

Привет из детства

У вас в детстве был чепчик? Эти головные уборы помнят многие. Часто их носят дети. И это неудивительно. Чепчик надежно защищает уши от холода. Он может застегиваться на завязки или пуговицы. А есть модели и вовсе без застежек.

Впрочем, чепчики носили не только дети. Этот головной убор был на пике популярности в 60-х и 70-х годах. В феврале 2022-го эта необычная вещица триумфально вернулась в моду.

Какую модель выбрать

Этот головной убор – одна из составляющих зимней моды 2022-го. К тому же эта вещь крайне удобна в носке.

В отличие от той же балаклавы, она не портит прическу. Вы аккуратно надеваете чепчик на голову, а потом так же снимаете. И прическа не страдает. Впрочем, чепчик в помещении можно и вовсе не снимать, так как он может быть главной изюминкой вашего образа.

Шерстяные, дутые, из плащовки – сейчас вы можете выбрать головной убор на свой вкус.

Однако на пике популярности именно вязаные чепчики – тот самый привет из детства.

С чем носить

Чепчик – это вещь, которая придает вашему образу оттенок наивности, непосредственности. Поэтому сочетать ее нужно с чем-то брутальным, грубым.

Этот головной убор хорошо смотрится с курточками и пальто оверсайз. Стильной деталью образа станет обувь на грубой подошве.

Вязаный головной убор хорошо смотрится с базовыми джинсами. Стильно выглядит и сочетание с курткой из денима. Вы можете сыграть на контрастах и подобрать чепчик, который по цвету контрастирует с денимом.

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Хорошо смотрится эта вещь и в сочетании с платьями: трикотажными, с цветочным принтом. Чтобы образ с принтованной вещью смотрелся цельно, подбирайте головной убор под одну из расцветок платья.

Вязаные головные уборы хорошо смотрятся с одеждой из трикотажа. Например, с объемными свитерами или кардиганами. К примеру, вы можете выбрать яркий кардиган с принтом и дополнить образ лаконичным черным чепчиком.

Кстати, с этим головным убором можно создать как повседневный, так и праздничный лук. Наденьте свитер с люрексной нитью (или стразами, пайетками) и дополните его вязаным головным убором – и необычный лук готов! Свитер базовой расцветки и без декоративных деталей в сочетании с черным чепчиком создает стильный повседневный образ.

И еще раз напомним, что снимать этот головной убор в помещении необязательно! Пусть он будет главной изюминкой вашего аутфита.