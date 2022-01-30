Мнение: «Угроза газовых плит», одноклеточная энергетика и спад в Германии

1. На Западе начали запугивать население газовыми плитами. «Экологи», если тут применим этот термин, утверждают, что газовые плиты вредят и здоровью, и экологии:

Газовые плиты из-за выбросов метана представляют для планеты и здоровья человечества большую опасность, чем предполагалось. К такому выводу пришли ученые из Стэнфордского университета.

Американские эксперты измерили выбросы парникового газа от плит в 53 калифорнийских домах. Полученные результаты показали, что выбросы метана от этого вида техники в США ежегодно приносят столько же вреда экологии, сколько выхлопы от 500 тысяч машин. Ученые узнали, что плиты выделяют метан не только во время работы, но и в выключенном состоянии. Количество выбросов опасного вещества от подобных предметов в домах оказалось гораздо больше, чем ранее предполагало Агентство по охране окружающей среды (EPA).

Газовые плиты также назвали опасными из-за значительного количества выбросов диоксида азота — загрязнителя, который провоцирует астму и другие респираторные заболевания. Согласно докладу, за несколько минут работы на кухне без вентиляции одна плита может превысить лимит выбросов этого вещества, установленный EPA в 2018 году для территории на открытом воздухе.

https://lenta.ru/news/2022/01/28/gas_plita/

С одной стороны, нормативы придумали не дураки. Если в кухне нормально работает вытяжка, газовые плиты практически безопасны. К сожалению, иногда с вытяжкой бывают проблемы. Так, у моего родственника недавно чуть не угорела вся семья (попали в больницу, но уже всё в порядке). Рабочие чинили что-то на крыше и скинули строительный мусор в вытяжку. Выхлоп от газового нагревателя пошёл в квартиру.

Другая проблема — алкоголь. Сильно пьющие люди регулярно устраивают пожары, которые при наличии газовой плиты становятся особенно опасны.

К счастью, теперь наши граждане массово обзавелись газовыми счётчиками, поэтому газ стали экономить и не оставлять часами включённым, как это часто бывало раньше.

2. В Европе вовсе не собираются отказываться от газа. Поскольку в западноевропейских недрах его почти нет, там надеются производить его с помощью микробов. Звучит несколько наивно, но, может быть, в процессе исследований и наткнутся на что-нибудь интересное:

https://lenta.ru/news/2022/01/26/unicellular/

Европейские ученые задумали побороть энергетический кризис в регионе с помощью одноклеточных организмов — архей, пишет Bloomberg. Эти бактерии участвуют в производстве метана, одного из главных компонентов природного газа. Немецкой компании Electrochaea, которая начала использовать эту технологию, уже удалось привлечь 36 миллионов евро инвестиций.

Путем метаногенеза (метанового брожения) археи производят биогаз, который состоит из метана и углекислого газа с небольшим количеством водорода и следового сероводорода. Биогаз используют в качестве топлива для производства электроэнергии, тепла или пара, а также в качестве автомобильного топлива. Указанные микроорганизмы населяют лишенные кислорода среды с высоким давлением на большой глубине как под водой, так и под землей, в том числе в зарытых газовых резервуарах. Там бактерии можно «кормить» промышленными выбросами и зеленым водородом. Полученный метан можно закачивать непосредственно в газовую инфраструктуру и отправлять на заводы или хранить под землей.

Компания Electrochaea, занимающаяся производством биогаза, уже построила демонстрационные установки в Дании, Венгрии и Швейцарии, и к середине десятилетия в этих местах можно будет производить сотни мегаватт-часов зеленого газа, утверждает управляющий директор предприятия Дорис Хафенбрадль.

3. На фоне проблем с ковидом, холодной зимой, газовым кризисом и раздутой США и Великобританией угрозы войны, немецкая экономика упала в четвёртом квартале на 0,7%. Некоторое падение, конечно, ожидалось, однако масштабы превзошли ожидания экспертов:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-28/euro-area-outlook-darkens-with-germany-on-brink-of-recession?srnd=premium-europe&sref=fgHqaWRV

Видимо, проблемы у Берлина будут и в этом году. Поскольку экономика Германии является локомотивом европейской экономики, под вопросом и восстановление ЕС в целом после экономического провала прошлых двух лет.

Если бы Госдеп и Форин-офис не запихивали столь упорно несчастную Германию в позицию конфронтации с Россией (абсолютно ненужной ни нам, ни здравомыслящим немцам), проблем у Германии было бы меньше.