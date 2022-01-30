 

Мария Шукшина назвал Куравлева любимым актером ее отца

30.01.2022, 19:16, Разное
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Мария Шукшина прокомментировала новость о смерти Леонида Куравлева. Дочь Василия Шукшина написала в соцсети Instagram пост, назвав артиста любимым актером ее отца.
Мария Шукшина попросила у покойного актера прощение за всех, кто будет после его смерти устраивать «пляски на костях жёлтых бесчеловечных ток-шоу, в жёлтой прессе, в которых будут обсуждать Вашу прекрасную и верную семью». Актриса назвала нынешнее время печальным и беспощадным.

Напомним, незадолго до смерти Куравлева в телепрограммах осуждалась его жизнь. Многие знакомые и друзья актера заявляли, что его дети решили отправить больного отца в хоспис. Куравлев после смерти жены начал вести затворнический образ жизни, последние дни он провел в хосписе, куда поступил в тяжелом состоянии. Сегодня сердце великого актера остановилось на 86-м году жизни.



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