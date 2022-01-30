Поргина эмоционально прокомментировала новость о смерти Куравлева

Людмила Поргина эмоционально прокомментировала новость о смерти Леонида Куравлева. Вдова Николая Караченцова до последнего надеялась, что актера заберут из хосписа.

Поргина рассказала, что сегодня ходила в церковь и молилась за выздоровление Куравлева. Узнав о его смерти, она с грустью сообщила, что Господь сам решает, где быть каждому человеку. Последние дни он провел в хосписе, из-за чего актрисе становится грустно. Во время беседы со священником вдова Караченцова спросила у него, почему умирают люди. Особенно тяжело ей смириться с мыслями о смерти друзей и родных. На это священнослужитель ответил, что радоваться нужно тому, что рождаются дети, а грустные мысли сравнил с эгоизмом. Поргина намерена прийти на похороны и проститься с Куравлевым, как только будет оглашено место прощания.

Напомним, Леонид Куравлев был госпитализирован в больницу, а спустя некоторое время родные отвезли его в хоспис. Состояние актера оценивалось, как тяжелое. Сегодня стало известно о смерти известного артиста, причиной стала остановка сердца.

Источник: teleprogramma.pro