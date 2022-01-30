Ливанов поблагодарил судьбу за возможность вместе сыграть в кино с Куравлевым

Сегодня умер известный актер Леонид Куравлев. Многие звезды выражают свои слова соболезнования, а Василий Ливанов поблагодарил судьбу за возможность вместе сыграть в кино с великим артистом.

Смерть Куравлева Ливанов назвал большой бедой. Несмотря на то, что артист находился в тяжелом состоянии, новость о смерти шокировала исполнителя роли Шерлока Холмса. Он завил, что его коллега был великолепным артистом с истинно русским характером и актерской школой. Ливанов рад тому, что однажды снимался вместе с ним в фильме.

Напомним, Леонид Куравлев умер от остановки сердца, находясь в хосписе. После его госпитализации многие коллеги актера стали осуждать детей за поведение и отношение к родителю. Сам Куравлев давно не снимался в кино, не появлялся на телевидении. Друзья отмечали, что его состояние ухудшилось после смерти супруги.

Источник: ura.news