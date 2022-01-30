МИД Британии: Мяч в переговорах с Западом находится на стороне России

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в колонке для британской газеты Telegraph написала, что мяч в переговорах с Западом находится на стороне России.

«На прошлой неделе США и НАТО представили существенные предложения по сферам для обсуждения, которые позволили бы повысить прозрачность и снизить риски», – цитирует ее РИА «Новости».

По ее словам, Лондон призывает «Россию сесть за стол переговоров, основанных на ключевых принципах свободы, демократии и верховенства закона».

«Альтернатива может закончиться только трагедией: вторжением, неизбежно ведущим к огромным страданиям и серьезным экономическим последствиям в результате санкций. Мяч на российской площадке. Я буду продолжать доказывать это нашим союзникам и непосредственно Москве для дипломатического решения. Но я также готова предпринять необходимые шаги, чтобы разъяснить последствия продолжающейся воинственности», – написала Трасс.

Накануне стало известно, что в понедельник МИД Великобритании намерен объявить в парламенте страны об ужесточении санкций против России. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе собирается провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В канцелярии Джонсона сообщили, что «премьер-министр решительно настроен активизировать дипломатические усилия и нарастить силы и средства сдерживания, чтобы избежать кровопролития в Европе».