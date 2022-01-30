В Канаде объяснили перемещение войск на запад от Днепра

Министр обороны Канады Анита Ананд рассказала, что канадские войска, находящиеся на Украине, переместили на запад от реки Днепр на фоне обострения ситуации вокруг страны, информирует газета Globe and Mail.

«Наши ВС Канады, например, переместились на запад от реки Днепр, и мы продолжим принимать меры предосторожности, необходимые для обеспечения безопасности наших канадских вооруженных сил», – рассказала Ананд в ходе пресс-конференции в Киеве, передает РИА «Новости».

При этом она заявила, что не может сказать, когда и почему было принято решение о передислокации.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что РФ может взять под контроль Украину. В Кремле не раз опровергали подготовку вооруженного нападения на Украину, отмечая, что ни на кого не собираются нападать.