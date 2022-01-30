Умерла одна из создателей мультфильма про Чебурашку

В 92 года умерла режиссер и художник-мультипликатор Майя Бузинова, она работала над мультфильмом «Чебурашка», сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

«Еще две звезды вспыхнули в небесах вечности. Два человека, незаменимых в истории советского кинематографа. Майя Николаевна Бузинова, одушевившая Чебурашку», – написал Капков в Facebook, сообщая о смерти Бузиновой и актера Леонида Куравлева.

Бузинова c 1956 по 1977 годы работала в киностудии «Союзмультфильм», затем до 1992 года в студии «Мульттелефильм» творческого объединения «Экран». В качестве аниматора работала над такими мультфильмами, как «Чебурашка», «Варежка», «Айболит и Бармалей» и десятки других.

В карьере Бузиновой 12 режиссерских работ, среди которых мультфильмы «Домовой и хозяйка», «Дядюшка Ау» и «Маленький рыжик».

В воскресенье народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни в возрасте 85 лет.