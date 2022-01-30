 

Увести страну от войны

30.01.2022, 19:01, Разное
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«Яблоко» выступает с антивоенной инициативой: объясняет Борис Вишневский.

Фото: Getty Images

То, что через восемь десятилетий после Второй мировой приходится принимать политические заявления «О чрезвычайных мерах по недопущению войны», — горькое отражение реальности: разве что 60 лет назад, во время Карибского кризиса, угроза новой войны была столь же реальна.

Но тогда, в отличие от сегодняшних дней, у «первого лица» существовали определенные «сдержки и противовесы», ограничивающие его возможности единолично развязать военный конфликт.

А сейчас их нет: парламент превращен в филиал президентской администрации (при этом партию власти на выборах в Госдуму возглавляли министры обороны и иностранных дел, мало отличимые по риторике друг от друга), большинство независимых СМИ или уничтожено, или объявлено «иностранными агентами», гражданское общество сжато прессом политических репрессий, оппозиционная деятельность фактически приравнена к враждебной.

Да, замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев уверяет, что его министерство считает «неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами». Но надо понимать, что вовсе не его министерство принимает решение о возможной войне.

По любой прихоти или случайности может начаться конфликт, который неминуемо обернется огромным количеством жертв.

А бензин для будущего костра щедро разливается почти каждый день. И от любой искры может возгореться пламя.

Горючее разливается заявлениями высокопоставленных лиц о том, что «Россия не станет терпеть, если Киев и Запад пойдут на провокацию в Донбассе», и о том, что «НАТО хочет оккупировать Украину».

И призывами статусных единороссов поставлять вооружения самозванным «ДНР» и «ЛНР» якобы для «сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии» (хотя и без этого можно это делать, выдавая оружие за купленное шахтерами и трактористами в военторге).

И решением Совета Госдумы рассмотреть в феврале проект обращения к Владимиру Путину о признании «ДНР» и ЛНР», внесенный депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым.

И истерическими криками телевизионных пропагандистов, вслух мечтающих о будущей войне и победном марше до Киева…

Необходимо погасить опасность войны — и с этой целью политкомитет «Яблока» принимает упомянутое заявление (https://www.yabloko.ru/no-war), предлагая и проведение широкомасштабных переговоров России, Украины, США, НАТО и ЕС, и переговоры на уровне народной дипломатии, которые должны стать общественным условием мира. И заявляет, что партия готова взять на себя ответственность за организацию мирных переговоров, и предлагает себя в качестве организатора и участника гражданского международного переговорного процесса с целью подготовки прямых переговоров между президентами Путиным и Зеленским.

Главное, что надо сделать сейчас, — незамедлительная деэскалация, то есть отвод российских войск от украинской границы.

А дальше — план чрезвычайных мер из двух частей.

Программа нормализации отношений между Россией, США и НАТО, в том числе — возобновление переговоров о заключении договоров об ограничении вооружений разного типа и размещения их на различных территориях, новые механизмы контроля за развертыванием обычных сил и проведением учений, ограничение военной деятельности для достижения стратегической стабильности. И при условии радикального улучшения отношений Москвы и Киева и согласования ограничений на размещение российских сил и вооружений в Беларуси и Калининграде нужно будет пересмотреть размещения войск НАТО в приграничных с Россией странах.

И план урегулирования ситуации в Донбассе (с ним партия «Яблоко» не раз уже выступала, но он остается актуальным). В первую очередь — вывод оттуда всех подразделений российских вооруженных сил; прекращение военной, финансовой, дипломатической и иной поддержки сепаратистских сил и движений, действующих на территории Украины.

Все эти предложения направлены президенту Владимиру Путину: «Яблоко» ждет его ответа.

Да, возможно, переговоры будут длиться долго, но это гораздо лучше, чем «хорошая» война, ибо во время переговоров умолкают пушки.

Борис Вишневский, обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга

Источник: Новая газета



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