Президент Аргентины с корпоратива – Личное мнение

Целеустремлённый Константин Богомолов, хоть и вёл себя поначалу правильно, объявил, что хотел бы стать президентом Аргентины.

«Осматривая Аргентину, думаю о том, что если и есть у меня политическая амбиция – то это амбиция стать главой Аргентины».



Фото: Соцсети

Посмотрела я на это и мне стало понятно: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, куда скатишься ты.

Пересидел Константин на лошади. Вместо академического режиссёра стал шутом.

Вместо того, чтобы использовать Собчак и её маму в качестве трамплина в карьере, Богомолова затянуло разухабистое болотце жены.

Собчак скачет — и Богомолов скачет. Кто теперь его всерьёз воспримет? Никто.

Пересидел в отношениях.

Вместо того, чтобы быстренько развестись, жениться на Маргарите, получить дотацию от Минкульта и стать маститым мастером, Константин теперь мечтает стать главой Аргентины.

Мечтать-то, конечно, можно, но спать продолжаешь с этим:



Фото: Соцсети

Это лёгкий путь, но тупиковый. Скоро Ксения подтянет мужа провести свадьбу или именины социальной марафонщицы.

Константин, всё выжав из отношений с Ксенией, затянул с разводом и, не успев оглянуться, сам превратился в жену.

Несёт бредятину. Мечтает вслух переустроить Аргентину. Надел, вон, пончо — нужно отдать должное вкусу Ксении, сформированному на вещевых рынках в 90-х.

Теперь Костя рисует граффити против НАТО на аргентинских стенах. Ну, как Курбан Омаров с Бородиной — тоже за ура-патриотизм. К печали для Богомолова, доходные места пропагандистов заняты — Киселёва, Соловьёва и Тиграна Кеосаяна Костя не переплюнет.

На него бюджета нет.

Очевидно, что Ксюшадь переиграла мужа. Тот казался умнее, но она засосала его в своё болотце.

А вы затягивали отношения? Когда уже было выжать нечего, сами превращались в своих супругов?

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