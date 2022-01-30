В Украину прибыла с двухдневным визитом глава минобороны Канады

На аэродроме делегацию встречал заместитель министра обороны Украины Александр Полищук.

Ананд во время своего визита, в частности, встретится с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

ВИДЕОВидео: Військове телебачення України / YouTube

В украинском оборонном ведомстве напомнили, что на прошлой неделе правительство Канады приняло решение выделить $340 млн: на немедленную поддержку Украины, на продление операции UNIFIER еще на три года (до конца марта 2025 года) и на увеличение количества личного состава учебной миссии в Украине до 400 человек.

Контекст:

С 2014 года Канада предоставила Украине помощь на сумму более $890 млн для поддержки Украины в сфере безопасности и на проведение реформ, сообщается на сайте правительства страны.

Программа UNIFIER стартовала в 2015 году – после аннексии Крыма и начала военной агрессии России на Донбассе. В рамках программы канадские инструкторы тренируют украинских военнослужащих. В 2019 году работа миссии была продлена до марта 2022 года.

Канадские инструкторы провели более 600 курсов и подготовили около 33 тыс. украинских военнослужащих и сотрудников Службы безопасности.

На фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины и сообщений о возможном вторжении РФ Канада предложила Украине кредит в размере до $120 млн для поддержки экономической устойчивости и развития.

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