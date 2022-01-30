 

“Выглядит намного свежее Веры Брежневой”, “Ты секси”. Лобода снялась в сарафане-бюстье

30.01.2022, 18:36, Новости дня
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“Сладких снов”, – подписала она публикацию на английском языке.

Фото певицы собрали больше 100 тыс. лайков в соцсети.

“Ой, красивая”, – прокомментировала kristina.zakhartseva.

“Ты секси”, – отметил пользователь sashakot734.

“Света выглядит намного свежее Веры Брежневой”, – написала angelinapa7347, имея в виду ее одногодку – строящую карьеру в стране-агрессоре России 39-летнюю украинскую певицу Веру Брежневу.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Контекст:

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Певица – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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