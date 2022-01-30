 

“Плачу, одно слово”: Никоненко рассказал о последних годах жизни Куравлева

30.01.2022, 18:32, Разное
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Народный артист РСФСР Сергей Никоненко пояснил о дружбе с Леонидом Куравлевым в молодости. Актер узнал о смерти приятеля за пару часов до спектакля в Екатеринбурге.
Смерть Леонида Куравлева – большая утрата для всей российской культуры и кинематографа. С тем, что из жизни ушел легендарный актер, не могут смириться его коллеги и фанаты. Одного из давних приятелей Кузовлева Сергея Никоненко известие о смерти застало врасплох.

В интервью с журналистами “Звезды” Никоненко признался, что узнал о случившемся перед спектаклем в Екатеринбурге. Собраться с мыслями было тяжело – народный артист не сумел сдержать слез. Давние друзья не виделись и не общались несколько лет, им даже не удалось попрощаться.

По словам Сергея Никоненко, последние годы жизни его приятель провел в одиночестве. Он ни с кем не контактировал, остался фактически наедине с собой в доме престарелых. Туда его накануне определили дети из-за длительной депрессии. Попав в частный пансионат, актер оборвал контакты со всеми знакомыми. Он не оставил никому ни адрес, ни номер телефона.

Леонид Куравлев скончался 30 января. В начале месяца его в срочном порядке госпитализировали в больницу Коммунарки с симптомами пневмонии, с температурой и низкой сатурацией. Врачи боролись за жизнь артиста почти три недели, однако спасти его все равно не удалось. Точные причины смерти в данный момент не уточняются. Известно, что проведенные тесты на коронавирус показывали отрицательный результат.

Источник: tvzvezda.ru



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