 

Газманов удивил фанатов отросшей бородой и постаревшим видом

30.01.2022, 18:32, Разное
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Олег Газманов вместе с супругой Мариной отправился отдыхать на Мальдивы. Артист опубликовал новый ролик в Instagram, удивив фанатов постаревшим видом и отросшей бородой.
Для видео Газманов надел разноцветные шорты и пустился в пляс у бассейна. Свой заводной танец он завершил эффектным прыжком в воду. В подписи к ролику певец написал, что за время отдыха набрался сил и готов к работе, также он соскучился по Родине, снегу, собакам и своим детям. Артист в скором времени вернется домой.

Фанаты похвалили своего кумира за хорошую физическую форму и чувство юмора. Многие из них сравнили Газманова с Дедом Морозом из-за густой и седой бороды. Хейтеры не упустили возможности раскритиковать певца за то, что из-за своего внешнего вида он заметно постарел. Стоит отметить, что Олег Газманов в прошлом году отметил 70-летний юбилей.



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