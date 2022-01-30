Глава МИД Ирака заразился коронавирусом

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заразился коронавирусом, но он уже идет на поправку и вскоре вернется к работе, сообщил официальный представитель ведомства Ахмед ас-Саххаф.

«Некоторые информационные агентства уже сообщили, что министр не принимал участие в созванной в Кувейте консультативной встрече министров иностранных дел Лиги арабских государств из-за того, что заболел коронавирусом, –приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал «Ас-Сумария».

Спикер МИД заверил, что его состояние хорошее, он выздоравливает и в ближайшее время возобновит свою работу.

Напомним, что власти Ирана с 25 декабря закрыли сухопутные границы с соседними государствами на две недели на фоне быстрого распространения штамма «омикрон».

Согласно данным министерства здравоохранения Ирана, первый случай заражения «омикроном» был зарегистрирован в стране 19 декабря.