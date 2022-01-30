В Германии усомнились в сертификации «Северного потока – 2» до конца июня

Решение о сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2» вряд ли будет принято до конца июня, регулятор ФРГ по-прежнему ожидает получения всех документов, необходимых для рассмотрения соответствующей заявки, сообщил глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоман.

«Необходимая для сертификации компания в соответствии с германским законодательством учреждена и внесена в торговый регистр. Но не хватает дальнейших шагов. Мы ожидаем, что Nord Stream 2 подаст все необходимые документы», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, только когда все документы будут полностью предоставлены, Германия сможет возобновить рассмотрение. «Если обратить внимание на различные [предусмотренные для этого] сроки, которые затем начнут действовать, то быстро приходишь к выводу, что окончание [рассмотрения заявки] едва ли будет возможно в первом полугодии», – сообщил глава регулятора ФРГ.

Хоман подчеркнул, что трубопровод уже получил техническое разрешение на эксплуатацию от Горного ведомства Штральзунда. «Что касается нашей оценки, то речь идет о том, выполняет ли «Северный поток – 2» предписания по разделению компаний при эксплуатации и торговле газом (так называемый unbundling – прим. ВЗГЛЯД). Если мы по каким-либо причинам не сможем сертифицировать компанию, что Nord Stream может обратиться в суд», – отметил он.

Он уточнил, что в таком случае «все может тянуться долго».

«И затем также вовлечена Европейская комиссия. Она выскажет позицию касательно запланированного решения сетевого агентства, которую мы будем вынуждены учитывать», – отметил Хоман.

В четверг стало известно, что дочерняя компания российского Газпрома – Nord Stream 2 AG – учредила в Германии свою дочернюю компанию Gas for Europe GmbH с головным офисом в Шверине.

Ранее бывший вице-премьер Украины Владимир Семиноженко выразил мнение, что запуск нового газопровода неизбежен и произойдет «через несколько шагов». Между тем в Европе допустили перенос запуска «Северного потока – 2» на следующие годы.

Кроме того, премьер федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию «Северного потока – 2».