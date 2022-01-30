 

Поклонники и российский кинематограф скорбят по Леониду Кузовлеву

30.01.2022, 17:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сегодня, 30 января, на 86-м году жизни скончался Леонид Кузовлев. Российские знаменитости и фанаты легендарного актера не могут смириться с утратой. Звезды кино и телевидения скорбят, выкладывая посты с благодарностью за счастливое детство.
В начале месяца Куравлева экстренно госпитализировали из дома престарелых в реанимацию. Народного артиста забрали в больницу с низкой сатурацией воздуха в легких и повышенной температурой. Почти месяц за жизнь Леонида Куравлева боролись врачи больницы №40 Коммунарки, но спасти актера так и не удалось.

Как информирует “Комсомольская правда”, у него была диагностирована пневмония. Течение болезни осложнилось сопутствующими заболеваниями, в том числе – гипертонией. Роковую роль сыграл и преклонный возраст.

Социальные сети заполнены скорбью и соболезнованиями в адрес артиста. Отечественные знаменитости не могут поверить в случившееся. Одни благодарят актера за счастливое детство, за “Мичмана Павла”, “Афоню” и другие легендарные роли. Другие вспоминают работу с ним. Поклонники называют Леонида Куравлева великим актером и отмечают, что советский и российский кинематограф можно любить только за то, что там играл столь талантливый человек.

Прожив достаточно долгую и непростую жизнь, Куравлев долгое время являлся рекордсменом по количеству ярких, незабываемых ролей. За всю свою карьеру он снялся почти в 250 кинолентах, но после смерти любимой супруги полностью закрылся в себе.

Актер сильно тосковал по жене и не мог оправиться от потери. Свои последние месяцы жизни провел фактически в одиночестве: из-за затяжной депрессии дети определили его в частный пансионат. В наследство дочери досталась просторная квартира на набережной у Москвы-реки. Но главное наследство – это незабываемое творчество, которое точно сохранится в памяти у многих россиян.

Источник: radiokp.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / 5 самых интересных фильмов с фестиваля на “Стрелке”: переезд Джуда Лоу, творческий кризис Элизабет Мосс и путешествия Ундины в современном Берлине

20.12 / Сына Павла Астахова отправили под домашний арест

28.09 / «Почему это Матрёнка – нижняя?» Феминистки протестуют против БДСМ-фестиваля в Липецкой области

09.09 / Ученые установили, что мешает худеть даже при занятиях спортом

02.04 / Мнение: Об отказавших тормозах

09.11 / Биохимик предупредила россиян об опасности воды из кулеров

11.01 / Красный кардинал – как Ришельё создавал бюрократию и спецслужбы

03.08 / Неговорящие орудия

16.05 / Врач Дулова назвала методы борьбы с постковидным синдромом

26.10 / Рената Литвинова, Анджелина Джоли и другие звезды, которые выглядят по-королевски, и их секреты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика