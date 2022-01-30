Поклонники и российский кинематограф скорбят по Леониду Кузовлеву

Сегодня, 30 января, на 86-м году жизни скончался Леонид Кузовлев. Российские знаменитости и фанаты легендарного актера не могут смириться с утратой. Звезды кино и телевидения скорбят, выкладывая посты с благодарностью за счастливое детство.

В начале месяца Куравлева экстренно госпитализировали из дома престарелых в реанимацию. Народного артиста забрали в больницу с низкой сатурацией воздуха в легких и повышенной температурой. Почти месяц за жизнь Леонида Куравлева боролись врачи больницы №40 Коммунарки, но спасти актера так и не удалось.

Как информирует “Комсомольская правда”, у него была диагностирована пневмония. Течение болезни осложнилось сопутствующими заболеваниями, в том числе – гипертонией. Роковую роль сыграл и преклонный возраст.

Социальные сети заполнены скорбью и соболезнованиями в адрес артиста. Отечественные знаменитости не могут поверить в случившееся. Одни благодарят актера за счастливое детство, за “Мичмана Павла”, “Афоню” и другие легендарные роли. Другие вспоминают работу с ним. Поклонники называют Леонида Куравлева великим актером и отмечают, что советский и российский кинематограф можно любить только за то, что там играл столь талантливый человек.

Прожив достаточно долгую и непростую жизнь, Куравлев долгое время являлся рекордсменом по количеству ярких, незабываемых ролей. За всю свою карьеру он снялся почти в 250 кинолентах, но после смерти любимой супруги полностью закрылся в себе.

Актер сильно тосковал по жене и не мог оправиться от потери. Свои последние месяцы жизни провел фактически в одиночестве: из-за затяжной депрессии дети определили его в частный пансионат. В наследство дочери досталась просторная квартира на набережной у Москвы-реки. Но главное наследство – это незабываемое творчество, которое точно сохранится в памяти у многих россиян.

Источник: radiokp.ru