Министр финансов Германии ушел от ответа на вопрос об отключении РФ от SWIFT

Министр финансов Германии Кристиан Линднер не стал прямо отвечать на вопрос о возможности отключения РФ от межбанковской системы SWIFT, также он не стал отвечать на вопрос о том, будет ли запущен «Северный поток – 2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

«Кремлю должно быть ясно, что ответом на нарушение международного права и эскалацию будут железобетонные последствия. У меня есть экспертное заключение по SWIFT. Но я не советую публично обсуждать отдельные инструменты (политики)», – сообщил Линднер изданию Spiegel в ответ на вопрос, стоит ли Москве учитывать возможность отключения от SWIFT в случае обострения вокруг Украины, информирует РИА «Новости».

Кроме того, он ушел от ответа на вопрос о том, будет ли запущен «Северный поток – 2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

«Я против дискуссий в стиле «если, то» в подобных конфликтах. Они позволяют визави тактически планировать свои ходы. Мы не заинтересованы в этом», – сообщил министр.

Он отметил, что «Украина может рассчитывать на солидарность Германии».

В среду Госдеп пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину. В тот же день стало известно, что Евросоюз может ввести меры против РФ в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого, он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.