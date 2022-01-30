Российские биатлонисты выиграли сингл-микст на чемпионате Европы

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Евгения Буртасова заняли первое место в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы, который проходит в германском Арбере.

Результат победителей составил 39 минут 10,5 секунды с одним штрафным кругом и семью дополнительными патронами. Второе место заняли французы Эмильен Клод и Лу Жанмоно (отставание 1 минута 1,4 секунды; 4 штрафных круга + 10 дополнительных патронов), третье – немцы Юстус Штрелов и Франциска Хильдебранд (+1.34,1; 3+14), передает ТАСС.

Ранее мужская сборная РФ по биатлону заняла второе место в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в Италии. Российскую команду представляли Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.